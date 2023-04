Al een half jaar was het geen 20 graden, en dat is uitzonderlijk

De vroegste landelijke warme dag ooit in De Bilt gemeten, was op 17 maart. In 1961 werd het op die dag precies 20 graden, in 1990 werd er 20,6 graden gemeten op die dag. Dit jaar moeten we er dus nog even op wachten. Al hebben we nog lang geen record te pakken, vertelt Kroon. "Ooit duurde het 252 dagen voordat er na de laatste warme dag, weer een warme dag werd gemeten. In die zin valt het nu dus nog wel mee."

Toch moeten we nog wel even geduld hebben, want Kroon ziet in de weerkaarten nog geen warme dag in aantocht. "Er is een kleine kans dat we lokaal naar de twintig graden gaan, maar in de eerste twaalf dagen van mei zie ik het in De Bilt niet gebeuren."

We lijken gewoon verwend

Kroon benadrukt wel dat de lente eigenlijk helemaal niet zo slecht is als de meesten denken. Want we zitten qua zonuren wel rond het gemiddelde voor de tijd van het jaar. We lijken vooral wat verwend geworden, schreef ook meteoroloog Philippe Schambergen van Buienradar eerder al. Want de top 10 van zonnigste lentes (wat al 123 jaar wordt gemeten), bestaat volledig uit jaren na 2000. Dat betekent dat we de afgelopen 23 jaar maar liefst 10 keer een zeer zonnige lente meegemaakt hebben.