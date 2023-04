Boa 'enorm geschrokken' na bijt in wang, mannen aangehouden

De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die gisteren in zijn wang werd gebeten tijdens Koningsdag in Breda, is 'enorm geschrokken'. Dat laat de politie vandaag weten. Er konden wel twee mannen worden aangehouden, zij zitten nog steeds vast.

Het gaat om een 22-jarige man uit Zevenbergen en een 48-jarige man uit Breda. Beiden worden verdacht van mishandeling. "Het was gisteren te druk in de binnenstad van Breda, daarom werd een deel van de stad afgezet. Boa's moesten er mede voor zorgen dat er niemand meer inkwam." 'Worsteling tussen mannen en boa's' Maar daar waren sommigen het niet mee eens, vertelt de politie. "Er ontstond een worsteling tussen de mannen en verschillende boa's. De 48-jarige man beet daarbij in de wang van een boa en hij gaf hem meerdere klappen." Op beelden is te zien hoe de mannen werden aangehouden. Bredase boa in het gezicht gebeten door boze bezoeker 00:39 ✕ De boa had veel bloed op zijn werkkleding. Ambulancepersoneel behandelde de boa aan zijn verwondingen, hij hoefde 'gelukkig' niet naar het ziekenhuis. "Hij had wel veel bloed op zijn werkkleding en was natuurlijk enorm geschrokken van het incident." De twee mannen zitten nog vast. Lees ook: Vrijmarkten, optredens en grote drukte: zo verliep Koningsdag