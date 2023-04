Steekpartij Etten-Leur: man overleden, kind en vrouw gewond

De melding van het steekincident aan de Leurse Dijk in de Brabantse plaats kwam rond 05.00 uur, aldus de politie. Het zwaargewonde kind en de gewonde vrouw werden in de woning aangetroffen, de overleden man lag buiten.

Man, vrouw en kind vormen volgens de politie een gezin. Of de steekpartij binnen het gezin plaatsvond, of dat er misschien een ander persoon bij betrokken is geweest, weet de politie nog niet.