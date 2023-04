Kabinet steekt geld in nieuwe kleine kernreactoren

Dat geld is bedoeld voor provincies die interesse hebben in het plaatsen van zo’n kleine kernreactor, die voluit small modular reactor (SMR) heet. Limburg en Noord Brabant zouden hun vinger al hebben opgestoken voor de plaatsing van een SMR. Vooral Limburg is er enthousiast over en wil met zo’n SMR het grote industriepark Chemelot van stroom voorzien.

Het uitgetrokken budget is niet bedoeld voor de financiering van zo'n kernreactor zegt een ingewijde. De kosten van een kleine centrale varieert van 22 miljoen euro tot een miljard. Het geld is bedoeld om mee te helpen bij de innovatie van dit nieuwe type reactor.

Makkelijker financieren

Verder kunnen de provincies die een SMR willen een beroep doen op het subsidiepotje zodat er geld is voor vergunningsprocedures, verkenningen met bedrijven over de voorwaarden die eraan moeten worden gesteld. "Het kabinet wil provincies helpen die een SMR willen laten plaatsen."

Uit door KPMG uitgevoerd onderzoek blijkt dat veel marktpartijen de kleine SMR's interessant vinden omdat ze sneller en in serie gebouwd kunnen worden en makkelijker te financieren zijn dan grotere kerncentrales.

Bouwtijd korter

Een ander voordeel is dat ze in een fabriek worden gemaakt om vervolgens verscheept en geïnstalleerd kunnen worden op een locatie naar keuze. "Daardoor is de bouwtijd korter, de kostprijs lager en kunnen de units geïnstalleerd worden op plekken waar grote kerncentrales niet passen", zegt een betrokkene.

De reactoren zouden rond 2030 al geopend kunnen worden. Vooral regeringspartijen VVD en CDA hamerden al eerder op investeringen in deze vrij nieuwe techniek. Het kan, volgens ingewijden, ook helpen om ons land minder afhankelijk te maken van energie uit het buitenland. Iets wat na de inval van Rusland in Oekraïne veel belangrijker is geworden.