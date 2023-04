Aboutaleb: huldiging Feyenoord zeker niet volgende week

Om het kampioenschap volgend weekeinde al binnen te halen, is Feyenoord afhankelijk van PSV dat op zaterdag 6 mei punten zou moeten verliezen in het uitduel met Sparta Rotterdam. Bovendien moet Feyenoord het uitduel een dag later op zondag tegen Excelsior winnen.

Het is nog onduidelijk of de eventuele kampioenswedstrijd van Feyenoord op grote schermen in de stad te zien zal zijn. In de Rotterdamse horeca worden wel voorbereidingen getroffen voor evenementen rond het kampioensduel.