Bijna 3000 lintjes: deze mensen kregen er één in jouw buurt

In totaal zijn zo'n 2820 mensen benoemd in de orde van Oranje-Nassau, wat kan worden onderverdeeld in leden, ridders en officieren. Ook zijn negen mensen benoemd als Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Ze werden koninklijk onderscheiden tijdens de traditionele lintjesregen. Door het hele land is voor de kersverse gedecoreerden oranjebitter geschonken. De oudste ontvanger van een lintje is 93 jaar oud, de jongste 32 jaar oud.

Daarnaast is 36 procent van de gedecoreerden vrouw. Dat is gelijk aan het afgelopen jaar, maar iets hoger dan de jaren ervoor. "We weten dat dit onterecht is, omdat evenveel vrouwen vrijwilligerswerk dan als mannen", zegt Harold Kerkhof, voorlichter van het Kapittel voor de Civiele Orden en de Kanselarij der Nederlandse Orden.

"Waarom ze niet voorgedragen worden, dat weten we niet goed. We vinden het in ieder geval heel erg jammer."

Deze mensen kregen een lintje

Zoek op naam of woonplaats of klik op de pijl voor meer.