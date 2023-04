Met Koningsnacht vorst, met Koningsdag 'aardig lenteweer'

De voorspelling voor Koningsdag stemt vrolijker. "We starten de dag morgen frisjes. Maar als de zon rond 6.30 uur eenmaal op is, warmt het snel op. Rond een uur of 8 à 9 zal de vorst zijn verdwenen. In de ochtend krijgen we aardig wat zon en staat er weinig wind."

"In de middag wordt het wat bewolkter, maar is er soms nog wel een zonnetje te zien. We krijgen een aangename temperatuur van zo'n 13 graden. In het zuiden van Nederland wordt het 14 mogelijk 15 graden, in het noorden zit je rond de 11 à 12 graden. Er waait een zwakke oostelijke wind." Ook een paraplu is niet nodig.

Lenteweer

Voor de avond verandert er weinig. "Het blijft rustig en droog. En in tegenstelling tot Koningsnacht, krijgen we morgenavond te maken met temperaturen rond de 9 à 10 graden. Dat heeft er ook mee te maken dat het morgen overdag bewolkter, droger en rustiger weer is."

"In een notendop", zegt Huizinga "krijgen we aardig lenteachtig weer met Koningsdag". En het weer zal niet zoveel verschillen per regio. "Ik denk dat we overal beginnen met koud weer met redelijk wat zon, en dat het in de loop van de dag wat bewolkter wordt. Ook qua middagtemperatuur komt het rond een graad of 13 à 14 uit."