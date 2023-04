Hekken, vergunningen, regels: bureaucratie zit koningsfeesten in de weg

Voor Michel uit Wormerveer waren al die nieuwe regels reden om dit jaar niet op de vrijmarkt te gaan staan. "We moeten heel veel regelen elke keer", zegt hij. "Een vergunning aanvragen, via bedrijven hekken regelen, borden neerzetten met wegsleepregeling, geld inzamelen via een website. Eerst konden we alles gewoon regelen met een wijkagent."

'Te veel regels'

Alles moet juridisch dichtgetimmerd zijn, zegt hij. "Het is te veel, die regels. Je hoort altijd: er is niets te beleven in Wormerveer. Nou, dan gaan we een vrijmarkt opzetten, dachten we. Bij minder regels willen we het wel weer gaan doen. Maar optimistisch zijn we nu niet echt meer. Er is een grotere vrijwilligersorganisatie nodig om dit te organiseren."

De gemeente Zaanstad, waar Wormerveer onder valt, laat in een reactie weten dat kleine initiatiefnemers niet gestimuleerd worden om dit soort dingen te doen. "Als je een vergunning wilt aanvragen, komt daar veel bij kijken. Dat komt door een wet waarbij je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld als er letselschade op jouw terrein plaatsvindt."