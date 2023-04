Man (41) in Polen opgepakt voor extreemrechtse leuzen Anne Frank Huis

"De beelden van de projectie zijn verspreid via telegramgroepen en werden snel wereldwijd gedeeld", schrijft de politie vandaag in een persbericht. "De projectie zorgde voor geschokte reacties in de samenleving."

De teksten zouden enkele minuten te zien zijn geweest op het Anne Frank Huis en zouden vanaf de overkant van de gracht zijn geprojecteerd vanuit een busje.

'Verdachte meteen naar Polen vertrokken'

Na de projectie is de Amsterdamse recherche een onderzoek gestart waarbij de verdachte al vrij snel in beeld was gekomen. "Vervolgens is gebleken dat de verdachte meteen na de projectie naar Polen zou zijn vertrokken", zegt de politie. Tijdens het onderzoek is er intensief contact geweest met de Poolse autoriteiten.