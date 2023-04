Kabinet trekt 22 miljard uit voor herstel Groningen, bedrag gespreid over 30 jaar

"Het kabinet heeft een stevig pakket samengesteld, maar dit is fors minder dan wat de Groningse bestuurders hadden gevraagd. Groningen had alleen al 30 miljard euro gevraagd, plus miljarden voor het herstellen van de schade. Maar het kabinet mikt op 22 miljard euro, juist inclusief schadeherstel."

Ongekend systeemfalen

Eind februari werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd naar de geschiedenis van de Groningse gaswinning. De verklaring voor waar het zo mis kon gaan was simpel, stelde de commissie destijds: "De winning van aardgas was voor de Staat en de oliebedrijven zo succesvol en lucratief dat er amper oog was voor de langetermijnrisico's en de steeds sterker wordende signalen uit de buitenwereld."

Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie was vernietigend en sprak van een 'ongekend systeemfalen', waarin de belangen van de Groningers stelselmatig minder betekenden dan de belangen van het geld en risico's lang werden onderschat.

Milder en menselijker

De parlementaire enquêtecommissie deed meerdere aanbevelingen voor het herstel van de aangerichte schade. Het kabinet heeft deze uitgewerkt in vijftig maatregelen, waar het jaarlijks verantwoording over gaat afleggen. Ook komt er ieder half jaar een gesprek in Groningen over de voortgang en benodigde acties.

Enkele maatregelen zijn erop gericht om het herstel van de schade 'milder, makkelijker en menselijker' maken. Zo wordt het gebied waar bewoners niet hoeven aan te tonen dat aardbevingsschade door gaswinning komt, vergroot, en worden onderzoeken naar schades lager dan 40.000 euro gestopt.