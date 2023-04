Advocaat Inez Weski twee weken langer vast, stopt met verdediging Taghi

Weski is een bekende advocaat in Nederland. Ze staat niet alleen Taghi bij in het Marengo-proces, maar is sinds 2006 ook de advocaat van de omstreden Desi Bouterse, de ex-president van Suriname.

Andere zaken

Ook stond ze de veroordeelde zakenman Guus Kouwenhoven bij die werd verdacht van illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven, en de Nederlandse wapenhandelaar Theodor Cranendonk die elf jaar voortvluchtig was.

De rechter heeft vandaag ook bepaald dat Weski twee weken langer vast blijft zitten. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat.