NPO wil Ongehoord Nederland van de buis, verzoek ingediend bij staatssecretaris

"Ondanks drie opgelegde sancties geeft ON! nog steeds onvoldoende uitvoering aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel. Daardoor kan de NPO niet meer volledig aan haar wettelijke taak voldoen", schrijft de NPO. "De NPO ziet nu geen andere mogelijkheid meer dan over te gaan tot het uiterste middel dat de wetgever de NPO heeft toegekend; een verzoek aan de staatssecretaris Cultuur en Media om de voorlopige erkenning in te trekken."

De journalistieke code wordt volgens de NPO geschonden en er zou onvoldoende uitvoering worden gegeven aan de bereidheid tot samenwerking. De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. Dat zijn kortingen op het jaarbudget: jaarlijks krijgt ON! ongeveer 3,6 miljoen euro.

Uitzendrecht op de tocht

Of ON! echt verdwijnt is nog onduidelijk, daartoe moet uiteindelijk staatssecretaris Gunay Uslu (media) beslissen. "Het intrekken van het uitzendrecht van een omroep is echt een heel zwaar middel", zei Emiel Jurjens eerder. Jurjens is advocaat mediarecht.

De woordvoerder van Uslu bevestigt dat ze het verzoek van de NPO hebben ontvangen. "Het is de eerste keer dat we zo'n verzoek krijgen", zegt hij. De eerste stap is volgens de woordvoerder dat er juridisch advies wordt ingewonnen. Deze week volgt nog een brief aan de Tweede Kamer waarin het proces verder wordt toegelicht. "We gaan dit zorgvuldig bekijken, we gaan niet over één nacht ijs."