Alles is nat, en dat blijft nog wel even zo: 'Kan ook wat hagel vallen'

Het is koud, ook voor de tijd van het jaar. Een graad of 8, 9, dan houdt het wel op. En dat terwijl de normale temperatuur voor eind april twee keer zo hoog is. "Op Koningsdag wordt het wat beter. Dan wordt het rond de 12 graden", zegt meteoroloog Magdel Erasmus van Buienradar.

Knipoog van de zon

Verderop meer over Koningsdag, eerst even het begin van de week. Maandag, dinsdag en woensdag typeren zich vooral als koud en nat. "Er steekt nu een regengebied over van west naar oost, daar valt veel regen uit", zegt Erasmus. "Daarna is er misschien ruimte voor een knipoog van de zon."

Flink wat regen deze ochtend: