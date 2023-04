Geschrokken reacties na aanhouding Weski: 'We moeten afwachten'

Peter Hanenberg van de Orde van Advocaten in Rotterdam reageert ook op de aanhouding. Hij stelt dat er nog geen vaststelling van strafbaar handelen is gedaan. "Dat onderzoek volg ik als deken nauwgezet. Gelet op de bijzondere rol die een advocaat heeft in de rechtstaat in het algemeen en in het strafproces in het bijzonder, dient dit onderzoek uiterst zorgvuldig uitgevoerd te worden."

Strafrechtadvocaat Job Knoester noemt het 'schokkend nieuws'. "We moeten dit wel afwachten", benadrukt hij. "Je zou natuurlijk denken dat het OM alleen overgaat tot zo'n heftige stap - want dat is het - als ze zeker zijn van hun zaak. Maar we hebben vandaag gezien bij Richard de Mos dat dat ook niet altijd het geval is. Het roept daarom allemaal vragen op."

'Onschuldig tot veroordeling'

Advocaat Onno de Jong, die eerder kroongetuige Nabil B. bijstond, is eveneens geschrokken. "Maar het is allereerst voor haar ook een persoonlijk drama." De Jong zegt dat hij 'zoals altijd' uitgaat van het onschuldsbeginsel. Dat betekent dat iemand onschuldig is tot het moment dat iemand veroordeeld is. "Ik heb de verklaring van het OM gelezen en dat is best een stevige verdenking. Maar meer weten we niet. Ik kan alleen maar zeggen dat ik met haar altijd een hele goeie professionele relatie heb onderhouden."