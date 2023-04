Nabestaanden coronadoden Assen willen antwoorden: 'Je gaat nu van alles zelf bedenken'

Vandaag doet ook de dochter van de 64-jarige man uit Veendam haar verhaal. "Gelukkig was ik bij mijn moeder toen de telefoon ging", vertelt ze over het moment dat familierechercheurs belden met het bericht dat het dossier van hun echtgenoot en vader tussen de mogelijke slachtoffers van T. zit. "Mijn moeder zei: 'Oh jezus', en ik dacht alleen maar: wat is hier aan de hand?"

'Toegang tot mijn vader'

Het enige wat de familie weet, is dat verpleegkundige T. 'toegang had tot mijn vader toen hij in het Wilhelmina Ziekenhuis lag'. "Wij kregen in die periode allemaal corona, maar mijn vader ging steeds verder achteruit", vertelt ze over zijn ziekenhuisopname. "Hij moest uiteindelijk naar het ziekenhuis waar zijn toestand ups en downs kende. Op een gegeven moment kreeg hij een delier en dwaalde hij 's nachts rond op de covid-afdeling."

Lees door onder het kader.