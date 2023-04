Nabestaande over aanhouding verpleegkundige Assen: 'We zijn in shock'

Drie jaar geleden werd de 72-jarige man uit Assen opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis. "Thuis kreeg hij griepverschijnselen en verloor hij al snel zijn eetlust. Hij bleek als één van de eersten corona te hebben. Hij is opgenomen op de corona-afdeling, maar mocht vanwege zijn parkinson niet naar de intensive care. Waar hij volledig bij kennis en lopend het ziekenhuis inkwam, was hij na twee dagen al niet meer aanspreekbaar en verward. Uiteindelijk is hij na tien dagen overleden."

'Wond is tien keer groter gemaakt'

Het verdriet was heel groot, maar nu - na drie jaar - waren de twee in een fase terechtgekomen waar de wonden begonnen te helen. "Tot het telefoontje van gisteren. De wond is opengereten en tien keer zo groot gemaakt. Je gaat er al die tijd vanuit dat mijn vader vredig is gestorven, maar nu ga je je van alles afvragen: heeft hij iets toegediend gekregen, of is hem juist zorg onthouden? Is hij vermoord? Maar op de meest logische vraag: 'Wat is er in godsnaam gebeurd?', kon de politie geen antwoord geven."