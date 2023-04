Adresgegevens kroongetuige onthuld, OM ziet er geen kwaad in

Het Openbaar Ministerie heeft een fout gemaakt met gegevens van een beschermde kroongetuige, waardoor de verblijfplaats van deze persoon is onthuld. Het adres wordt vermeld in een document dat aan de verdachte is gegeven in een moordzaak. De kroongetuige was in deze zaak opgeroepen.

Het zou gaan om een adres van kroongetuige Nidal S., meldt Follow The Money. S. wil uit het criminele milieu stappen en meldde zich in 2016 bij politie en justitie. Hij zei informatie te hebben over drie moordzaken. Lees ook: 'Beveiligd worden? Veel mensen willen zo'n leven niet' Peter Schouten is woedend. Hij is advocaat van de kroongetuige en stelt dat het opnieuw een ernstige blunder is als het gaat om getuigenbescherming. Ook rondom Nabil B., de kroongetuige in de zaak Marengo waarin Ridouan Taghi een grote rol speelt, werden fouten gemaakt rondom de getuigenbescherming. 'Niks bijzonders gebeurd' De Tweede Kamer spreekt vandaag over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). De OVV concludeerde eerder dat er veel misging rond de bescherming van Nabil B. en zijn naasten. In dit geval is er volgens het OM geen sprake van een veiligheidsrisico. Tegen Follow The Money zegt het OM dat het gaat om een oude verblijfplaats en dat Nidal S. al een tijd niet op dit adres woonde. Volgens het OM is er dus 'niks bijzonders gebeurd'.