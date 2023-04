Buren weken dood in huis zonder dat iemand het doorhad: 'Hoe kon dit gebeuren?'

Bewoners aan de Stationsstraat in Vlaardingen roken al weken een vreemde stank. Vrijdag werd duidelijk wat het was, toen de politie het lichaam aantrof van hun buurman, die al een paar weken dood in de woning lag.

Tot groot ongeloof in de buurt gebeurde het vier dagen later opnieuw: zijn overbuurman werd maandag dood in zijn huis gevonden. Ook hij lag daar al weken. Beide mannen zijn een natuurlijke dood gestorven, zegt de politie.

De twee sterfgevallen zorgden voor schrik en ongeloof bij buurtbewoners. 'Hoe kon dit gebeuren zonder dat iemand het door had', vragen ze zich af.

Bewuste keuze

Details over deze mannen zijn niet bekend, maar in algemeenheid is sociaal geïsoleerd leven vaak een bewuste keuze, zegt Anja Machielse. Ze is hoogleraar humanisme en sociale weerbaarheid bij de Universiteit voor Humanistiek. Mensen trekken zich om verschillende redenen terug uit de maatschappij.

"Het kan komen doordat mensen teleurgesteld zijn over bijvoorbeeld vriendschappen. Ze denken dat dit niet voor hen is weggelegd. Ook kan het zo zijn dat iemand is misbruikt, waardoor je andere mensen niet meer vertrouwt."