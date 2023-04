Willy breekt rug na val van 2,5 meter bij attractie Toverland

De pijn die de 38-jarige Willy heeft, wordt op dit moment alleen maar erger, vertelt ze aan RTL Nieuws. Ze mag sinds zondag niets anders dan naar de wc en weer terug in bed liggen. En met twee kinderen van 3 en 6 jaar oud, is dat pittig.

Die kinderen waren er zondag ook bij, in Toverland. De familie heeft een abonnement op het attractiepark, wonen in de buurt, en gaan daarom vaak even 'een dagje ontspannen'. "We waren al vijf weken niet geweest, dus hadden er echt weer zin in. We hadden een hele leuke dag gehad en wilden die dag afsluiten in de Toos-Express."

'Ik kieper opeens achterover'

Willy en haar 6-jarige dochter besloten om in het voorste karretje te stappen. "Mijn dochter zat al, toen ik ernaast wilde gaan zitten. Maar ik maak een gekke beweging met mijn voet en ik kieper opeens achterover. Het was een behoorlijke val en ik had gelijk heel veel pijn aan mijn rug."