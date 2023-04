Onschuldig doelwit van criminelen: Brian bang in eigen huis Purmerend

Hij voelt nog steeds de naweeën van de adrenalineshock. "Als je goed ter been bent, kan je jezelf in veiligheid brengen. Maar voor mij is dat wel anders. Ik stond doodsangsten uit."

Burgemeester Ellen van Selm van Purmerend noemt de gebeurtenis 'verschrikkelijk. "Dit is iets wat we hier niet willen hebben. Ik heb alle zeilen bijgezet, zoals woningen gesloten en voor extra cameratoezicht gezorgd. Ook organiseren wij psychosociale hulp voor de bewoners."

'Hoort hier niet thuis'

"Er is flinke schade. Bewoners zijn opnieuw ontzettend geschrokken en dit heeft veel impact", zegt Van Selm. "Ik ben vanochtend samen met de wijkmanager en de politiechef in de straat geweest. Bewoners vertelden mij dat ze voor de brand hebben moeten vluchten. Dit soort geweld hoort hier absoluut niet thuis. Daar kan ik heel duidelijk over zijn."

De politie heeft een forensisch onderzoek ingesteld. Ook wordt onderzocht of er bruikbare beelden zijn, afkomstig van de camera's die afgelopen weekend zijn geplaatst.