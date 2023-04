Pakistaanse man vervolgd voor poging uitlokken moord op Geert Wilders

Vorig jaar gaf minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra nog aan dat Pakistan meerdere keren is aangesproken op de bedreigingen aan het adres van Geert Wilders, nadat Wilders zelf hierover meerdere keren aandacht had gevraagd.

'Een prijs op mijn hoofd'

"Twee fatwa’s, mijn lichaam als pop over straat gesleept en in de fik gestoken in Karachi, een prijs op mijn hoofd om me te vermoorden, ontelbare doodsbedreigingen, en diegene die in alle toonaarden zwijgt is minister-president Mark Rutte", schreef Wilders in april vorig jaar op Twitter. Hoekstra reageerde en zei dat de bedreigingen 'volstrekt onacceptabel' zijn en dat Nederland er zo nodig tegen blijft protesteren.