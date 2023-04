Mengen van varkens in slachthuizen moet voorbij zijn, NVWA gaat ingrijpen

De NVWA-woordvoerster zegt dat uit onderzoek inderdaad is gebleken dat varkens onder meer stress oplopen door het mengen van groepen en dat sprake is van het overtreden van de wet. De NVWA gaat er daarom vanaf augustus volgend jaar tegen optreden.

Bouwtechnische aanpassingen

Wakker Dier is blij dat het probleem wordt erkend, maar begrijpt niet waarom de NVWA het samenvoegen van groepen varkens pas vanaf volgend jaar augustus aanpakt. "Dat doen we om de slachthuizen de tijd te geven bouwtechnische aanpassingen te doen, zodat ze groepen varkens kunnen gaan scheiden", legt de NVWA-woordvoerster uit. "Die tijd hebben ze ook wel nodig, want het is niet gemakkelijk om aan grondstoffen voor verbouwingen te komen."