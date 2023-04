Man opgepakt in Bakel voor lugubere dood jongen (9) in Gent

De politie heeft gisteravond in de Brabantse plaats Bakel een 34-jarige man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 9-jarige jongen. Dat meldt het federaal parket in Oost-Vlaanderen. Zijn lichaam werd donderdag in Gent gevonden. Het was in een sporttas met stenen in het water gedumpt.

De moeder van de jongen werd een dag eerder aangehouden. Haar vriend, de 34-jarige man, sloeg daarna op de vlucht. Zij worden er beiden van verdacht de jongen zwaar te hebben mishandeld. Gevonden door voorbijganger De 9-jarige jongen uit Gent was sinds het begin van dit jaar vermist. Zijn lichaam werd donderdag gevonden door een voorbijganger in het Houtdok in Gent. De jongen werd regelmatig geslagen met een riem en overgoten met ijskoud en heet water, meldt de Belgische krant De Morgen. Hij zou aan het begin van dit jaar zijn overleden. Daarna werd zijn lichaam in het Houtdok gegooid. Het slachtoffer woonde daar in de buurt, met zijn moeder en zus. Europees aanhoudingsbevel De 34-jarige verdachte komt uit Roemenië en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Voor hem was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Hij wordt maandag voorgeleid bij de rechtbank in Amsterdam met het oog om overgeleverd te worden aan België.