Verpleeghuizen voor mensen met dementie worstelen met opendeurenbeleid

Een instelling waar ze druk bezig zijn om het opendeurenbeleid overal toe te passen is Aafje in Rotterdam. In zes van de veertien locaties geldt een volledig opendeurenbeleid, bij de overige locaties zijn ze ermee bezig.

Risico's

Marco van Duuren, programmamanager behandeling, zegt daarover: "We hebben familieavonden gehouden, trainingen gegeven en met de medewerkers gesproken over dat er risico's kleven aan een opendeurenbeleid, zoals dat iemand kan weglopen."

De familieavonden zijn er vooral om 'iedereen mee te nemen in het waarom', zegt Van Duuren. "We leggen uit dat het kan gebeuren dat we bij bezoek niet gelijk weten waar iemand is. Niet omdat we niet opletten of het ons niet interesseert, maar juist omdat we mensen vrijheid en privacy gunnen."

De risico's zijn er nu eenmaal, dat weet Van Duuren ook. "Dit feit moet je accepteren. Bij alles wat we doen, kiezen we steeds voor het geven van zoveel mogelijk vrijheid aan bewoners. Het gaat ons om veel meer dan alleen de deuren openzetten. Zo kunnen mensen ook een eigen koffiezetapparaat op de kamer neerzetten."

Niet altijd even makkelijk

Volgens ActiZ hebben grote en kleine zorgorganisaties hier al grote stappen in gezet, maar is het niet altijd even makkelijk. "Als het gebouw bijvoorbeeld bij open water staat of aan een druk kruispunt, kan het lastig te organiseren zijn."

"De komst van de Wet zorg en dwang heeft deze beweging in een stroomversnelling gebracht. Het beleid geeft vrijheid aan de cliënt, maar ook de veiligheid van de cliënt blijft heel belangrijk."