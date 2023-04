Joyce heeft kinderen van zaaddonor die wereldwijd honderden kinderen verwekte

"2,5 jaar geleden ging ik zijn naam een keer googlen", zegt Joyce. "Toen kwam een artikel van The New York Times naar boven. Ik schrok me rot." In dat artikel werd onder meer duidelijk dat Jonathan niet 102, maar wereldwijd honderden kinderen had verwekt. Dat betekent dat Joyce's kinderen over de hele wereld honderden broertjes en zusjes hebben rondlopen.

Twee jaar geleden deed Jonathan anoniem zijn verhaal aan RTL Nieuws (toen nog onder de gefingeerde naam Peter). Hij vertelde daarin dat hij in 2007 voor het eerst sperma afstond. Hij zei het te doen voor 'mensen die veel liefde en zorg zullen dragen voor een nieuw mensje'. Ook wist hij precies hoeveel kinderen hij had verwekt: 250 kinderen in ongeveer 100 gezinnen over de hele wereld, was zijn telling destijds.

"Ik vind het ook veel, maar ik vind het ook ontzettend leuk. Want alle kindjes zijn gezond, sociaal en doen het goed op school. Van alle 250 is er geen één ongezond. Dat mag ook wel gezegd worden."

Zorgelijk voor later

In Nederland spreken de kinderen van Joyce soms af met hun broertjes en zusjes. "Dan zie je dat ze echt een klik hebben en herkenning in elkaar vinden", zegt ze. "Dat is leuk voor nu, maar zorgelijk voor later." Ook heeft Joyce contact met Australische en Duitse ouders. "Ze zitten overal. Ook in Spanje, Verenigd Koninkrijk, Italië, Afrika, Kenia en Tanzania."

RTL Nieuws heeft Jonathan om een reactie gevraagd, maar zijn advocaat heeft aangegeven dat hij niet wil reageren. Een aantal dagen geleden plaatste Jonathan, een man met lange, blonde krullen, nog een video op zijn YouTubekanaal, waarin hij vanuit Afrika vertelt over gedroogde reepjes vlees genaamd Biltong. Ook maakt hij video's over edelstenen, rauwe melk en in het instorten van de huizenmarkt.