Eenzame oude eik Hoogeveen omgezaagd voor elektrastation: 'Waarom nou daar?'

Gemeente: 'Geen andere mogelijkheid'

De gemeente heeft vorige week uitgebreid gereageerd op de kap van de zomereik na raadsvragen van GroenLinks en de SP. Ze schrijft onder meer dat de boom midden in 'een uitgeefbare bedrijfskavel' staat. "Deze kavel is, na anderhalf jaar van onderzoek en besprekingen, toegewezen om, in het kader van de energietransitie, een nieuw onderstation te realiseren. Daarbij is na lang onderzoek gebleken dat deze kavel feitelijk de enige geschikte locatie op Riegmeer is omdat er zeer brede kabeltraces nodig zijn."

En: "Zonder deze locatie kan het nieuwe station in alle redelijkheid niet ingepast worden in Riegmeer. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Zonder het onderstation stagneert de verduurzaming in onze regio. Hierdoor kunnen nieuwe bedrijven niet worden aangesloten en is grootschalige toepassing van bijvoorbeeld zonnepanelen niet langer mogelijk omdat de opgewekte stroom niet teruggeleverd kan worden." De gemeente laat weten dat mede hierom de eik 'helaas met geen mogelijkheid behouden kan blijven'.

In toevoeging daarop laat een woordvoerder van de gemeente aan RTL Nieuws weten dat in de voorbereiding tot dit besluit 'alles breed is overwogen en afgestemd met omwonenden en betrokkenen'. "Er een (landelijke) discussie van maken via de media voegt hier niets aan toe."