KNVB komt met aanpak antihomospreekkoren, maar 'kan niet van ene op andere dag'

COC: 'Dit had gisteren al geregeld moeten zijn'

Beleid over wat te doen als er antihomospreekkoren te horen zijn in een stadion, had al lang geregeld moeten zijn. Dat zegt Philip Tijsma, woordvoerder van COC Nederland, in reactie op de KNVB tegen RTL Nieuws. "Wij dringen hier al jaren op aan. En bovendien is er wel beleid - gelukkig maar - bij racistische of antisemitische spreekkoren. Waarom is dat er dan nog steeds niet bij antihomospreekkoren?"

Tijsma vindt dat er een duidelijke norm in het stadion moet worden gesteld als het gaat om dit soort uitlatingen. "Maar het gaat verder dan alleen het stadion. Ook in het klaslokaal en in de wet moet hier meer aandacht voor komen. Want de kern van het probleem is op dit moment dat woorden van haat leiden tot daden van haat. En door jongs af aan te leren dat je mag zijn wie je wil zijn in Nederland, kun je dat tegengaan."