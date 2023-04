Medewerkers gaycafé Groningen mishandeld, politie neemt zaak serieus

De avond bij gaycafé 'Dorothy’s Drag under the rainbow' in Groningen verliep goed en de sfeer was 'geweldig', vertelt eigenaar Andy Wilson aan RTL Nieuws. Maar toen de bar om 02.00 uur gesloten was en het personeel naar buiten ging, werd de sfeer grimmig.

'Flikkers'

Een aantal jongens die langs het café liepen, riepen homofobe teksten naar het personeel. Wilson: "Daarna kwamen ze naar ons toe. Wij probeerden te de-escaleren en aan te geven dat het niet oké is om 'flikkers' te roepen naar ons anno nu." De jongens leken dat uiteindelijk in te zien en boden hun excuses aan.

Op datzelfde moment voegde zich een andere man bij de groep. Hij filmde de discussie, en toen hem werd gevraagd daarmee te stoppen, werd hij uit het niets agressief. "Het was heel raar. Opeens waren we minutenlang aan het vechten met hem. Het leek alsof hij iedereen wilde pakken."