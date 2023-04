Paniekmaatregel of positief signaal? Voetbal op scherp na nieuwe regels supporters

Een rondgang van persbureau ANP langs clubs uit de eredivisie leert dat ze vooral inzetten op preventie. Zo zetten clubs de maatregelen van de KNVB op hun websites, in de programmaboekjes en op de schermen in hun stadions. FC Twente laat zondag tegen sc Cambuur de stadionspeaker de toeschouwers toespreken.

'We rekenen op jullie!'

Twente-directeur Paul van der Kraan deed in zijn wekelijkse column een 'dringend beroep' op de aanhang. "Steun FC Twente op de positieve manier die we van jullie kennen en breng de club niet in problemen. We rekenen op jullie!" Vitesse volgt ook die lijn. "Voor nu gaan we hier op verschillende manieren over communiceren en onze supporters wijzen op hun verantwoordelijken. We zullen de aangescherpte richtlijnen zo goed mogelijk (op)volgen", meldt de Arnhemse club.