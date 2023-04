Staatssecretaris wil maatregelen woekerhandel tickets: 'Horen we al jaren, maar er gebeurt niets'

Kamerlid Peter Kwint van de SP vraagt al jaren aan het kabinet om dit probleem op te lossen. De motie die hij vorig jaar indiende, werd breed gesteund in de Tweede Kamer. Mede daarom wil staatssecretaris Uslu hier nu werk van maken. Uslu zou het liefst willen dat met Europese maatregelen wordt voorkomen dat tickets tegen veel te hoge prijzen worden doorverkocht.

Want, zo stelt ze, als je hier in eigen land paal en perk aan stelt, kunnen bedrijven in landen waar geen regels zijn, nog steeds hun gang gaan. "Op dit moment lijkt het onderwerp echter niet (hoog) op de Europese agenda's voor cultuur en consumentenrecht te staan", laat ze de Kamer nu weten. Daarom wil ze het eerst met nationale maatregelen proberen. Welke maatregelen dat zijn, is niet duidelijk.

'Gebeurt al 5 jaar niets'

Kwint vraagt zich nu hardop af wat het kabinet al die tijd in Brussel heeft gedaan om dit onderwerp aan te kaarten. "Er gebeurt al vijf jaar niks aan omdat het kabinet het in Brussel ging proberen op te lossen en nu lezen we dat het daar niet eens op de agenda staat", zegt hij tegen RTL Nieuws.

"Wat hebben ze daar al die tijd zitten doen dan? Er zijn stapels mogelijke oplossingen. Het gaat er alleen om dat het kabinet een keuze maakt."