Ophef om overtreding Enzo Knol: 170 op snelweg, laconieke reactie

Er is met verbazing gereageerd op de nieuwe vlog van Enzo Knol. Daarin is te zien hoe hij en zijn vriendin staande worden gehouden omdat ze zeker 170 kilometer per uur rijden op de snelweg. Zelf begrijpen ze dat niet zo: "We rijden 170 waar je 130 mag, dat is niet het gekste wat er is toch?"

Dat zei Enzo Knol tegen de agent die hem erop probeerde te wijzen dat het gevaarlijk en asociaal was hoe zijn vriendin Myron Koops reed, zo is te zien in de vlog. En juist die laconieke reactie zorgt voor boze reacties. Want: de vlog is al ruim 300.000 keer bekeken en de volgers van Knol zijn veelal jong. "Lekker voorbeeld voor die jonge volgers!", zo reageert Maarten Brink, woordvoerder van politiebond ACP boos. "Neem je verantwoordelijkheid en maak dit rijgedrag niet normaal." 'Boete is risico wat je neemt' Want mensen vinden dat Knol dat door zijn reactie wel doet, door onder meer te zeggen: "Je rijdt een Porsche, die heeft vermogen, dan wil je wel eens wat harder rijden." En: "Als ik van Assen naar Zeist rij, rij ik ook 170. Een boete is het risico wat je dan neemt, maar voor de rest let je gewoon goed op." Volgens de politie zouden er meerdere telefoontjes zijn binnengekomen over het rijgedrag van Enzo's vriendin. "Meerdere mensen hebben melding gemaakt van asociaal hard rijden. Wij stonden bij het tankstation en daar reed je ook asociaal hard. Daarnaast is onze indruk dat je niet zo stuurkundig bent met deze hoge snelheid: dat als er iets gebeurt je het voertuig onder controle kunt houden." 'Teleurstellend' Myron heeft een boete van 261 euro gekregen en het Openbaar Ministerie zal later besluiten of er nog een extra straf komt, zoals een cursus. "Ik vind het in ieder geval teleurstellend dat een volwassen kerel in zijn auto en waarschijnlijk filmend, niet neigt naar een stukje verantwoordelijkheid", sluit de agent af. En daar lijken, naast de politiebond, het veel mensen mee eens te zijn. Want ook onder de vlog van Knol reageren honderden mensen boos: "De arrogantie die jij en Myron hier vertonen vind ik behoorlijk stuitend!", zegt volger Harm. En Lisa zegt: "Bizar hoe jullie niet inzien dat 40 km (en waarschijnlijk nog wel harder) te hard rijden niet oké is." Lees ook: Drugsrijders en snelheidsduivels al bij eerste aanhouding verplicht op cursus Ook op sociale media zijn veel mensen geïrriteerd. Zo schrijft de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden: "Dit is totaal onverantwoord. Getuigt van weinig zelfreflectie en dat terwijl je zo’n voorbeeld bent voor veel jonge mensen." Barth-Jan, van wie zijn kinderen fan zijn van Knol, noemt het een 'treurig gebrek aan zelfreflectie'. En VVD-kamerlid Queeny Rajkowski vindt dat Knol de agent bijdehand aanspreekt: "Ik kan hier heel slecht tegen. Je staat niet boven de wet, en dat deze meneer wel dit soort boetes kan betalen, betekent niet dat hij dit soort rijgedrag moet vertonen. Kappen, hou hier mee op." Knol heeft op zijn Instagram inmiddels kort gereageerd. Hij zegt het niet goed te praten, 'want te hard rijden mag niet'. "Daarom krijgen we ook een boete. Terecht. We maken allemaal fouten. Er valt niks goed te praten." De reactie van Knol