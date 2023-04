Voetbalclub Fenerbahçe voor 8 ton getild, welke rol speelde Doetinchemse autodealer?

Bedreiging

Ook zou de Doetinchemse verdachte wegens veiligheidsredenen al anderhalf jaar ondergedoken zitten. Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak gaf hij aan dat die dreiging komt van de criminelen die volgens hem eigenlijk achter de oplichting van de voetbalclub zitten.

"Het gaat om een serieuze dreiging jegens hem en zijn familie", zegt Cheng, "Mensen komen bij verblijfsadressen van hem aan de deur en dit zorgt voor angstige situaties voor mijn cliënt en zijn gezin. Hij heeft z’n vrouw en kinderen al meer dan 16 maanden niet gezien."

De rechters vonden het moeilijk te geloven dat criminelen zijn bankrekening gebruikten, zonder hem vooraf in kennis te stellen. Het risico was groot dat J., die met zijn bedrijf in luxeauto's toch al met financiële problemen kampte, dat geld gebruikte om schulden te voldoen.

Vandaag uitspraak

De officier van justitie verweet de man niet dat hij bij de oplichting betrokken was. Wel dat hij de ruim 830.000 euro heeft witgewassen. Ook had J. een vuurwapen in bezit. De officier heeft achttien maanden cel geëist, maar heeft daarmee ook rekening gehouden met de gevolgen die de zaak voor de verdachte heeft gehad.

Hij raakte onder meer zijn woning en, door een faillissement, zijn bedrijf kwijt. "Ik geloof wel dat hier meer mensen achter zitten", meende de officier. Maar na navraag van RTL Nieuws verklaarde het OM dat het vanuit het procesdossier onvoldoende aanknopingspunten heeft om dit nu (nog) verder te onderzoeken.

De uitspraak van de rechter is vandaag om 13.15 uur in de rechtbank in Zutphen.