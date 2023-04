Kankermedicijn uitbehandelde patiënt niet vergoed: 'Pijnlijk, maar middel te duur'

Kuipers maakte vorige week bekend dat een nieuw kankermedicijn, Trodelvy, niet wordt vergoed in het basispakket. Dat medicijn zou per patiënt bijna 70.000 euro kosten. Het is niet levensreddend, maar verlengt het leven van patiënten met gemiddeld 5,4 maanden. De reden dat het middel niet vergoed wordt is dat de gezondheidswinst niet opweegt tegen de kosten. Daarvoor moet de leverancier, farmaceut Gilead, 75 procent omlaag met de kosten. Maar daartoe is het bedrijf niet bereid.

'Farmaceut moet met prijs zakken'

Gabe Sonke, oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek en hoogleraar klinische oncologie aan de Universiteit van Amsterdam, vindt het bijzonder spijtig dat de fabrikant zoveel geld vraagt voor het medicijn. "Ik vind dat heel moeilijk uit te leggen aan de patiënt. Het is heel pijnlijk. Maar het ligt niet aan de minister, maar aan de farmaceut. Die moet met zijn prijs zakken."

Sonke heeft dan ook begrip voor de beslissing van minister Kuipers. Het probleem ligt volgens hem echt bij de prijs die de farmaceut ervoor vraagt. "Helaas is het noodzakelijk dat de minister hierin een grens stelt, anders wordt de macht van de farmaceutische industrie te groot. Als de minister wel meegaat met de prijs die de farmaceut vraagt, gaat al dat geld niet naar bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg of het salaris van verpleegkundigen. Is dat wat we willen?"