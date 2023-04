Hoe buren in actie kwamen na treinongeluk: 'Machinist staarde verbouwereerd voor zich uit'

Het ongeluk vond vannacht om 03.25 uur plaats bij station Voorschoten. Daarbij is één persoon om het leven gekomen, een medewerker van bouwbedrijf BAM. 19 passagiers zijn gewond naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht. De machinist van de passagierstrein ligt met botbreuken in het ziekenhuis.

Twee zwaargewonde patiënten zijn naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht. Vijf gewonden kwamen terecht in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, en tien anderen in het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht. Zo'n 20 mensen konden ter plaatse worden behandeld.

In shock op de bank

"De eerste mensen die zelf uit de trein konden komen, hebben we hier opgevangen in huis", zegt een buurtbewoner. "We hebben ze eerst rustig op de bank neergezet en wat water gegeven. Een jongen was vooral heel erg bezorgd over zijn vrienden die nog in de trein zaten."

"Hij had geen telefoon meer, dus kon ze ook niet bereiken. Hij was in shock en ook vooral angstig wat er met zijn vrienden was gebeurd."

Ook de machinist van de goederentrein was bij de buurtbewoner thuis. "Die zat verbouwereerd voor zich uit te staren."

Bekijk in onderstaande video de reactie van buurtbewoners: