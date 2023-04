Treinongeluk Voorschoten: zeker tot 11 april geen treinen tussen Leiden en Den Haag

Vanwege de schade aan het spoor is er zeker tot 11 april geen treinverkeer mogelijk tussen Leiden en Den Haag. Verder in dit liveblog: hulpverleners hebben het lichaam van de overleden kraanbestuurder geborgen. Drie slachtoffers liggen nog in ernstige toestand op ic's van twee verschillende ziekenhuizen. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.

Hoofdpunten Bij Voorschoten, tussen Den Haag en Leiden, is rond 03.25 uur een passagierstrein van de NS ontspoord.

Er zaten ruim 50 personen in de trein: drie mensen liggen ernstig gewond maar stabiel op de intensive care.

Er is één persoon overleden bij het ongeluk, het gaat om een medewerker van bouwbedrijf BAM.

De machinist van de NS-trein heeft botbreuken opgelopen, de machinist van de goederentrein is in orde.

Koning over treinongeluk: 'We leven intens mee met slachtoffers' Liveblog Bekijk hieronder de eerste beelden: 00:50 ✕ De trein ligt in stukken in het weiland.