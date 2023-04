23-jarige man aangehouden voor moord op Xavier uit Sittard

Xavier werd op 12 mei vorig jaar als vermist opgegeven door zijn moeder. Op 19 mei werd zijn lichaam in een bos bij De Kollenberg in Sittard gevonden. Al snel was de fietser in beeld, die vermoedelijk op de fiets van Xavier te zien was. Tientallen getuigen werden gehoord, honderden uren aan beeldmateriaal werd onderzocht, er werd fysiek en digitaal buurtonderzoek verricht, sporen werden onderzocht en er werd DNA-onderzoek ingezet, vertelt de politie. Ook werd er vier keer aandacht aan de dood van Xavier besteed in Opsporing Verzocht.

Eerder iemand opgepakt

Op 31 mei vorig jaar kon de politie een verdachte aanhouden, een 19-jarige man, die net als Durlinger uit Sittard kwam. Maar bij gebrek aan bewijs werd hij later weer vrijgelaten.

Volgens de politie zou de dood van Durlinger te maken kunnen hebben met drugshandel waarbij hij betrokken zou zijn geraakt. Daarnaast houdt de politie andere mogelijkheden open. Zo zou zijn dood ook het gevolg kunnen zijn van een persoonlijk conflict.