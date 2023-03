Koningsdag Rotterdam twee keer zo duur: 'Stad van andere orde dan Maastricht'

'Gek als hij het zelf moet betalen'

Volgens Koninklijk Huis-verslaggever Sander Paulus zal een deel van het geld mogelijk gaan naar de extra beveiliging van prinses Amalia. In oktober vorig jaar kwam naar buiten dat ze ernstig werd bedreigd. Hierdoor kon Amalia niet meer in haar studentenhuis in Amsterdam wonen en moest ze ook binnen blijven. "Ik verwacht niet dat de gemeente dit gaat betalen", zegt hij.

Maar verder is het volgens hem niet gek dat de gemeente de kosten voor zijn rekening neemt. "Rotterdam biedt aan om Koningsdag in hun stad te vieren. De steden kunnen kenbaar maken dat ze de koning willen uitnodigen op zijn verjaardag. Dan gaat de koning met zijn adviseurs kijken wie er aan de beurt is."

Er zijn ook veel steden die dit niet kunnen doen omdat het te duur is. Paulus: "Uiteindelijk wordt de koning uitgenodigd om zijn verjaardag daar te vieren. Het zou gek zijn als hij dat dan zelf moet betalen."