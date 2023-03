Groningen eist 30 miljard voor inlossen 'ereschuld' gaswinning

Een maand geleden werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. De verklaring voor waar het zo mis kon gaan was simpel, stelde de commissie: "De winning van aardgas was voor de Staat en de oliebedrijven zo succesvol en lucratief dat er amper oog was voor de langetermijnrisico's en de steeds sterker wordende signalen uit de buitenwereld."

Ereschuld

Volgens de commissie moet er een 'ereschuld' aan de Groningers worden ingelost. Door de jaren heen is er 368 miljard euro aan gasbaten de staatskas ingevloeid. Nu is het tijd daarvoor iets terug te doen, zeggen de leden. Allereerst heeft het kabinet 'de morele verplichting' het gasveld in 2023 of 2024 definitief te sluiten.

De schades moeten zo snel mogelijk hersteld worden, zonder gedoe, en de versterking moet eindelijk op gang komen, maar er is meer nodig, vindt de commissie.

Maatregelenpakket

Bovenop de kosten voor het herstellen van de panden en het versterken ervan, eist Groningen nu dus een maatregelenpakket van minimaal 30 miljard euro. De gemeente wil onder meer dat de 'leefbaarheid en sociale cohesie' wordt verbeterd. Je kan daarbij denken aan een verbetering van de fysieke leefomgeving en voorzieningen.

Ook eist Groningen dat er geld komt om het Groninger landschap te herstellen en behouden. Ook moet geld worden vrijgemaakt om de energiekosten te verlagen, zoals het aardgasvrij maken van de woningen.