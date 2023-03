Dit zijn de 1 aprilgrappen die wij al hebben ontmaskerd

Nog zo'n bericht dat gewoonweg niet waar kán zijn: een alcoholverbod in Nederlandse liften. Gisteren stuurde het liftinstituut dat bericht naar verschillende media. Daarin werd gesteld dat het aantal bijna-ongelukken in en om de lift, veroorzaakt door liftpassagiers onder invloed van alcohol, sinds 2020 is gestegen met maar liefst 24%. Om die stijging tegen te gaan, bedacht het instituut per 1 april een alcoholverbod.

Serieuze ondertoon

Vanaf nu zou het niet meer zijn toegestaan om een lift te betreden met een alcoholpromillage hoger dan 0,5 procent. Natuurlijk kan dat niet waar zijn, maar de boodschap heeft wel een serieuze ondertoon legt Marjon Oosting van het instituut uit. "Zo krijgen we regelmatig meldingen uit studentencomplexen waar bewoners onder invloed gaan springen in de lift, wat midden in de nacht leidt tot liftopsluitingen. Zo’n opsluiting is niet alleen vervelend voor de overige bewoners, het legt ook een onnodige druk op de samenleving."