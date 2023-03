Klapmuts zit luchtmacht in de weg op Vlieland

Op Vlieland is gisteren een klapmutsjong geboren. Daarom is een deel van het strand aan de westkust van het eiland afgesloten. Ook de luchtmacht en politie houden rekening met de geboorte. Zo gaan de militaire oefeningen wel door, maar houdt defensie moeder en pup goed in de gaten.

De klapmuts is een zeldzame zeehondensoort die normaal gesproken vooral rond de Noordpool en Groenland voorkomt. Het deel van het strand aan de westkant van het eiland bij de Vliehors is afgesloten om de dieren rust te geven. Zeehondencentrum Pieterburen zei eerder tegen Omrop Fryslân dat de zoogtijd van de klapmuts vier dagen duurt, die tijd wordt beschermd door de strandafsluiting. Leven niet verstoren De zeehonden liggen ook in de buurt van een trainingsterrein van de luchtmacht en de politie, de Vliehors Range. De politie en de luchtmacht willen het leven van de klapmutsen niet verstoren, meldt defensie. Ze gaan wel door met trainen, maar houden rekening met de zeezoogdieren. Inmiddels is het gebied waar de dieren liggen ook afgezet, zodat de moeder en het jong ook rust krijgen. Bedreigde dieren Een zeehondenwachter heeft gezegd dat het nooit eerder is voorgekomen dat klapmutsen op Vlieland zijn waargenomen, laat staan dat ze daar een jong krijgen. De klapmuts staat op de rode lijst van bedreigde dieren van natuurorganisatie IUCN. Kijk hier naar beelden van pasgeboren klapmuts: