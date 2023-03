'Niet te bevatten', veel verdriet om slachtoffers Porsche-ongeluk A3

Ook collega's van Floris, die een verzekeringskantoor heeft, schrijven over hun verdriet op sociale media. "Floris was voor mij niet alleen een fantastische werkgever maar ook een dierbare vriend geworden in de vijf jaar die ik voor hem heb gewerkt. Floris was de werkgever die aan het eind van de werkdag dankjewel tegen me zei", schrijft een collega. "Zijn plan was om gelijk met mij met pensioen te gaan. Wat had ik hem dat graag gegund."

'Ineens uit het leven gerukt'

En een andere collega schrijft over het moment dat ze te horen kreeg over het ongeluk: "Je bent verongelukt, samen met jouw lieve vriendin. Hoe onwerkelijk, ik was op dat moment direct lam geslagen. Jij, zo ineens uit het leven weggerukt. Zo jong."