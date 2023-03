Consumentenbond: vakantieaanbieders verzwijgen vaak extra kosten

De 'verzwegen kosten', zoals toeristenbelasting, boekingskosten of verplichte bijdragen, lopen uiteen van 8 euro tot 462 euro per vakantie.

De Consumentenbond heeft de bevindingen ook besproken met de Autoriteit Consument & Markt. Die was al van plan vanaf 1 april weer te gaan controleren en zal handhaven als dat nodig is, bijvoorbeeld door boetes op te leggen.

"Terwijl de regels glashelder zijn: een reis moet te boeken zijn voor de geadverteerde prijs, alle onvermijdbare kosten moeten in de prijs zitten en variabele kosten moeten er direct bij staan. Het is stuitend dat de reisbranche zich nog steeds niet aan deze regels houdt", zegt ze.

Bekijk ook: dit is waarom vakantie vieren zo belangrijk is 04:11 ✕

Dat een vakantie vieren leuk en ontspannen is weten we allemaal, maar wat doet een vakantie nou echt met je? En is het nodig om vakantie te nemen? Dat leggen we je uit in deze video.