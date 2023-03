Dubbele nationaliteit en paspoort verloren? Terugvragen kan

Staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid wil mensen die hun Nederlanderschap vanwege een lang verblijf in het buitenland na 2003 hebben verloren nu de mogelijkheid geven om opnieuw staatsburger te worden. Mensen krijgen daarvoor twee jaar de tijd.

Ontbreken voorlichting

Door het ontbreken van voorlichting verliezen sommigen nu hun Nederlanderschap zonder het te weten. Maar veel mensen met een dubbele nationaliteit die in het buitenland wonen, zijn daar niet van op de hoogte.

De overheid moet Nederlanders die in het buitenland (gaan) wonen actief en gericht informeren over wanneer zij hun Nederlanderschap verliezen, constateerde de Nationale ombudsman in 2016 na onderzoek.

Dubbele nationaliteit

Het wetsvoorstel geldt alleen voor mensen die sowieso al een dubbele nationaliteit hadden. De basisregel dat je je Nederlandse paspoort verliest als je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, blijft bestaan.