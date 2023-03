Uurtje werk, 1500 euro: hoe Jans schoonmoeder werd opgelicht door slotenmaker

Tip 2

Malafide slotenmakers maken vaak gebruik van tussenpersonen via bijvoorbeeld callcenters, zegt de woordvoerder van de Consumentenbond. "De persoon die je aan de telefoon krijgt, is dan niet dezelfde als degene die langskomt." Zij adviseert dan om op zoek te gaan naar slotenmaker in de buurt. "Of vraag familie of vrienden naar een bekende slotenmaker."

Tip 3

Check het bedrijf. "Bekijk het adres van het bedrijf. Is dit een bekend adres? Zo niet, dan is het mogelijk een onbetrouwbaar bedrijf. Controleer ook of de slotenmaker staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Of kijk of het is aangesloten bij een branchevereniging. Het is geen garantie, maar wel een houvast."