'Drie gezinnen verwoest', ongeloof groot na ongeluk Porsches op Duitse A3

Wat de oorzaak van het grote ongeluk was, is dus nog een vraag. Toch wordt er wel steeds meer duidelijk over wat er zich gisteren op de Autobahn heeft afgespeeld.

Deelnemers van tourtocht

Verschillende Nederlanders deden gisteren namelijk mee aan een tocht van 9 Miles: een organisatie die tourritten organiseert voor eigenaren van sportwagens om de mooiste wegen van de wereld te ontdekken. Gisteren gingen de deelnemers van start bij Villa Ruimzicht in Doetinchem. Vanuit daar trok de groep richting Duitsland: "Even de motoren goed doorspoelen en klaarmaken voor het seizoen", was de bedoeling.

Maar wat een mooie start van het tourseizoen moest worden, werd een nachtmerrie voor alle betrokkenen. Een 42-jarige deelnemer van de tour, die samen met zijn 37-jarige vrouw in een Porsche Cayman reed, verloor de macht over het stuur. Hij kwam met zijn auto in een sloot terecht.