Ruim honderd klimaatactivisten aangehouden op Eindhoven Airport

XR betrad het terrein omdat de actiegroep vindt dat Eindhoven Airport luchtvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade veroorzaakt. De klimaatactivisten eisen dat het vliegveld onder meer stopt met vervuilen, zich houdt aan de klimaatregels en dat er minder vanaf het vliegveld wordt gevlogen.

"De mensen zingen liederen, slaan op een trommel en vragen aandacht", zei een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, die aanwezig was op het terrein. "Ik lees in veel media dat de sfeer grimmig is, maar dat is niet zo. De sfeer is goed."

Door de blokkade zijn verschillende vluchten geannuleerd of vertraagd, zowel vluchten die vertrekken als landen op het vliegveld. Hierdoor stonden aan het begin van de middag sommige gelande vluchten nog op de landingsbaan, omdat actievoerders de doorlaadpost bezet hielden.

Privéjet-terrein

De klimaatactiegroep zegt het privéjet-terrein te blokkeren tussen Fast Forward Freight en Prust Holding. "We gaan niet de landingsbaan op", lieten ze weten via Twitter. In totaal deden zo'n drie- tot vijfhonderd mensen mee aan de demonstratie.