Theo Maassen stuurt peuter (3) weg bij show: 'Nog nooit meegemaakt'

Een toeschouwer van de voorstelling zegt dat de 56-jarige cabaretier echt 'in shock' was. De moeder begreep daar niets van. "Hij vroeg de moeder van het kind of ze alsjeblieft wilden gaan, waarop zij zei: echt? Maar hij wilde echt niet verder gaan."

In de war

De moeder aarzelde nog even om weg te gaan, maar is uiteindelijk toch vertrokken. Vervolgens was de cabaretier 'zichtbaar even in de war'. "Het duurde even voordat Theo weer in zijn ritme kwam", zegt de toeschouwer. "Hij vroeg zich ook af welke grappen hij allemaal in de eerste tien minuten had gemaakt die het meisje dus had gehoord."

Ook vroeg Maassen nog grappend aan het publiek of er nog meer mensen waren van onder de 18 jaar.

Hij beloofde de moeder dat ze het geld voor de tickets terug zou krijgen. "Ga alsjeblieft naar de kassa", zei hij. "Maar ik kan dit echt niet."