Rechtszaak tegen zaaddonor die honderden kinderen verwekte

Maximaal 25 kinderen

In Nederland mag een donor maximaal 25 kinderen verwekken aan maximaal 12 vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat er bij 25 of minder kinderen per donor geen verhoogde kans is op relaties tussen bloedverwanten.

In verschillende klinieken bleek die norm in 2017 flink zijn te overschreden. Bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem kregen vijftien donoren gemiddeld iets meer dan 36 kinderen. In één geval ging het om meer dan vijftig kinderen van één man.

Inmiddels zijn de klinieken daarom wettelijk verplicht om elke behandeling te registreren bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB). Deze worden landelijk geregistreerd, maar de registraties worden niet uitgewisseld tussen de verschillende klinieken. In maart 2021 werden hierover nog Kamervragen gesteld. Elke kliniek zou met een zelf gegenereerde code per donor werken. Er werd toen gepleit voor een betere informatie-uitwisseling tussen de klinieken en de SDKB.

Steeds meer mensen willen weten dankzij welke spermadonor ze geboren zijn of dankzij wie ze zwanger werden. In juni vorig jaar kwamen er 1415 verzoeken om informatie binnen bij de stichting.