'Verdachte Lucky leefde maand in busje op de vlucht voor politie'

Minh Nghia V., de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht in januari, zou op zijn vlucht voor de politie een maand in een busje hebben geleefd. Dat schrijft De Telegraaf op basis van bronnen rond het opsporingsonderzoek.

V., die ook wel Lucky wordt genoemd, zou er bij zijn arrestatie erg onverzorgd uit hebben gezien en in zijn busje zouden onder meer slaapspullen zijn gevonden. Ruim een maand onvindbaar V. wordt ervan verdacht dat hij zijn ex-vriendin en haar moeder neerschoot bij een winkelcentrum. Bij de schietpartij overleed de moeder, de ex-vriendin raakte zwaargewond. Minh Nghia V. sloeg daarna op de vlucht. De politie startte een klopjacht, maar de man wist ruim een maand onvindbaar te blijven. Lees ook: Gezinslid slachtoffers Zwijndrecht doet verhaal: 'Ik wist gelijk dat zij het waren' Het Openbaar Ministerie loofde daarom een beloning uit van 30.000 euro voor de gouden tip die zou leiden tot de aanhouding van V. Die tips kwamen er uiteindelijk toen V. werd gezien in de buurt van een supermarkt in Schiedam. Een arrestatieteam van de politie, die zich al in de buurt ophield, kon V. daarna aanhouden. Bekijk hier beelden van de arrestatie van verdachte schietpartij Zwijndrecht 00:54 ✕ Bekijk hier beelden van de arrestatie van verdachte schietpartij Zwijndrecht Busje gehuurd Naast de slaapspullen zou er in het busje van V. ook een wapen zijn gevonden waarin nog enkele kogels zaten. Hij zou het busje waarin hij verbleef hebben gehuurd op een andere naam. Eerder gaf V. al toe dat niemand hem geholpen had tijdens zijn vlucht. Het Openbaar Ministerie doet hier nog onderzoek naar. Lees ook: Voorarrest verdachte Zwijndrecht verlengd, beloning voor gouden tip uitgekeerd