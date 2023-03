Man (33) aangehouden voor dodelijk ongeluk gezin A59: had drugs en alcohol op

Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde op 10 maart. Na een botsing tussen vier auto's en een vrachtwagen vloog de auto van het gezin in brand.

'Genoeg verdenking'

De 33-jarige man die nu is aangehouden, was de bestuurder van één van de andere auto's. De politie vertelt: "Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog in volle gang, toch heeft de politie genoeg verdenking om de man nu aan te houden."

De man deed direct na het ongeluk een alcohol- en drugstest. Daaruit bleek dat hij van allebei onder invloed was.